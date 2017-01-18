Super Mario'yu GTA ile Buluşturdular

Eğer hem GTA oyunlarını, hem de Super Mario oyunlarını seviyorsanız bu ilginç proje ilginizi çekebilir.

Nintendo'nun yeni duyurduğu Nintendo Switch oyun konsolu birbirinden güzel oyunlarla birlikte gelecek. Her Nintendo oyun konsolunun vazgeçilmez parçası olan Mario oyunları Nintendo Switch'te de yer alacak. Nintendo Switch ile birlikte çıkış yapacak yeni nesil Mario oyununun adı da kısa bir süre önce belli olmuştu. Super Mario Odyssey adlı bu oyun için yayınlanan videoda heyecan verici 3 boyutlu grafiklerin yanısıra oyunun hikayesinin geçtiği dünya da dikkat çekiyordu. Super Mario Odyssey'de diğer Mario oyunlarındaki gibi fantastik dünyaların yerine gerçek dünyaya konuk oluyorduk. Caddelerde koşturan kahramanımnız binalara tırmanıyor ve değerli eşyaları topluyordu.

Super Mario Odyssey'in gerçek dünyada geçiyor oluşu CowbCat adlı GTA 4 mod geliştiricisinin ilgisini çekmiş ve oyunu daha da gerçekçi yapabilmek için Mario'yu farklı modlar aracığıyla GTA 4'ün içine taşımış. Videoda da görebileceğiniz üzere Mario bu gerçekçi fizik kurallarına sahip dünyada çekirge gibi atlayıp zıplarken biraz zorlanıyor ve ortaya komik sahneler çıkıyor. Super real Mario Odyssey adı verilen proje 3 farklı modun birleşimiyle hazırlanabilmiş.

Super Mario Odyssey'in tanıtım videosunu bu bağlantı üzerinden seyredip seyrettiğiniz videoyla karşılaştırabilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=5kcdRBHM7kM