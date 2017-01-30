Su ve Sabunla Yıkanabilen Telefon

Eğer telefonunuzun kolayca kirlenip zor temizlenmesinden şikayetçiyseniz Kyocera firması tarafından üretilen bu yıkanabilir telefon hoşunuza gidebilir.

Günün her anı yanımızda olan akıllı telefonlarımızı sıkça cebimizden veya çantamızdan çıkararak arama yapıyor, internette geziniyor, mesajlarımızı yanıtlıyoruz. Dokunmatik ekrana sahip olan telefonlarımızı sıkça kullanmamız demek elimiz temiz olsa da kirli olsa da ekranlarına dokunmamız anlamına geliyor. Bu nedenle telefonumuzun ekranı ve gövdesi mikrop yuvasına dönüşebiliyor. Arama yaparken bu kirli ekranı yüzünüze değdiriyor oluşunuz ise hiç de hoş bir tecrübe değil.

İşte bu problemlerden şikayetçiyseniz bu suya dayanıklı telefon hijyenik kaygılarınızı ortadan kaldıracaktır. Japon Kyocera firması tarafından üretilen yeni telefon standart bir suya dayanıklı telefon değil. Bu telefonun özelliği sıcak suya ve sabun karşı da dayanıklı olması. Bu sayede telefonu dilediğiniz gibi yıkayabiliyorsunuz.

Kyocera'nın yeni telefonunun bir diğer özelliği ise kullanıcının parmakları ıslak olsa bile dokunmatik ekranının çalışabilmesi. Bu da bu telefonun yağmurlu havalarda, duşta, mutfakta, havuzun içinde rahatça kullanılabileceği anlamına geliyor.

Kyocera'nın yıkanabilen telefonu şu an için sadece Japonya içinde satışa sunulacak.