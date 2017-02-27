Sony Xperia XZ Premium Hakkında Her Şey!

Sony Xperia XZ Premium, hayatı başka hiçbir akıllı telefonun yapamadığı şekillerde yakalamak üzere, yeni Motion Eye kamera sistemini yaratmak için Sony ve Cyber-shot fotoğraf makinelerinde yerleşik görüntüleme bilgi birikimini içinde barındırıyor. Xperia XZ Premium, genellikle üst seviye kompakt fotoğraf makinelerinde bulunan kendinden dahili bellekli görüntü sensörü Exmor RS içeren ilk akıllı telefon olarak, 5 kat daha hızlı görüntü tarama ve veri aktarımı sağlıyor. İşte bu da Xperia XZ Premium’un saniyede 960 kare kaydederek diğer akıllı telefonlardan dört kat daha yavaş süper yavaş çekim video oynatma özelliğiyle günlük yaşamdan anları heyecan verici videolara dönüştürmenizi sağlarken bugüne kadar avcunuzun içinde mümkün olandan çok daha yüksek detay veren bir akıllı telefona sahip olmanız anlamına geliyor.

Xperia XZ Premium'un öngörücü çekim özelliği, sizden bir adım önden giderek hareket tespit ettiğinde görüntüleri otomatik olarak arabelleğe kaydetmeye başlıyor ve siz deklanşöre basmadan bir saniye önce çekilmiş dört resim arasından gözünüzden kaçmış bir anı bile bulabilmenize imkan tanıyor. Daha fazla ışık yakalamak için yüzde 19 daha büyük piksellere sahip olan yeni 19MP yüksek çözünürlüklü sensör, düşük ışıklı ve arkadan aydınlatmalı koşullarda dahi mükemmel detay ve net görüntüler çekmenizi sağlıyor. Motion Eye içinde mobil için Bionz görüntü işleme motorunda gerçekleştirilen ek iyileştirmelerle parazitsiz, daha net hareketli görüntüler elde edilebiliyor. Xperia XZ Premium ile yeniden tasarlanan G lens, yüksek görüntü kalitesinde fotoğraflar için netlik, detay ve doku özellikleri geliştirilmiş olarak geliyor.

Xperia XZ Premium ile bir akıllı telefonda dünyada ilk defa, 4K HDR (Yüksek Dinamik Aralık, 2160 x 3840) 5.5 inç ekran bulunuyor. Xperia XZ Premium, eşsiz Sony deneyimiyle birlikte 4K HDR izleme deneyimini avcunuzun içine taşıyarak sizi kanepenizin sınırlarına mahkûm olmaktan kurtarmak için Sony’nin BRAVIA TV teknolojisini kullanıyor. Kendinizi neredeyse sahnenin içinde hissetmenizi sağlayan gerçekçilik düzeyleri yaratan parmak ısırtan parlaklık, renk, netlik ve kontrast özellikleri hayatınıza renk katmak için geliyor. Ekranın netliği ve canlılığı, Sony’nin cep telefonu için sunulan TRILUMINOS Ekranı, mobil için X-Reality ve Dinamik Kontrast İyileştirici teknolojileri ile zenginleştiriliyor.

Sony Xperia XZ Premium Tüm Özellikleri

5.5 inç LCD, 4k çözünürlüklü Gorilla Glass 5 ekran

Qualcomm Snapdragon 835 64-bit işlemci

Adreno 540 grafik işlemcisi

4 GB RAM

64 GB dahili depolama alanı (microSD desteği var)

19 megapiksel Exmor RS, hybrid AF, 960 fps slow mo, 4K videolu arka kamera

13 megapiksel Exmor RS, f/2.0, 22mm geniş açılı lense sahip ön kamera

3230 mAh batarya (Hızlı Şarj 3.0 destekliyor)

IP68 suya ve toza dayanıklılık sertifikası

Ek özellikler: Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2, NFC, USB 3.1, GPS

Xperia XZ Premium, bahar 2017’nin sonundan itibaren global olarak Parlak Krom ve Derindeniz Siyahı renkleri ve sadece birkaç dakika şarj edip saatlerce kullanım sunan Quick Charger UCH12W’nun da aralarında bulunduğu destekleyici aksesuarla birlikte beğenilere sunulacak.

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