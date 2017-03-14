Sonic Mania Oynanış Videosu Yayınlandı

Eğer Sega Genesis oyun konsolu döneminde oynadığınız klasik Sonic oyunlarını özlüyorsanız Sonic Mania için heyecan duymak için geçerli bir sebebiniz var demektir.

Hatırlanacağı üzere 90'lı yılların ortalarında satışa sunulan SEGA Genesis oyun konsolu üzerinde efsane oyunlar oynama imkanı bulmuştuk. 16 Bit oyunların yaygınlaştığı bu dönemde SEGA birçok güzel iş çıkarmıştı. SEGA'nın geliştirdiği klasik Genesis oyunları sayesinde bu oyun konsolu SEGA'nın satışa sunduğu en başarılı oyun konsolu olmuş, oyun tarihine adını yazdırmıştı. Sonic oyunları, Genesis'in bu tarihi başarısındaki en büyük paya sahip oyunlardandı.

SEGA Genesis dönemi Sony'nin PlayStation oyun konsolunu satışa sunmasıyla kapanmıştı. Sonic oyunları da buna bağlı olarak eski önemlerini kaybetmişlerdi. Son birkaç yılda çıkan sonsuz koşu oyunu şeklindeki Sonic oyunları da eski oyunların tadını vermiyordu. Neyse ki Headcannon ve PagodaWest Games adlı bağımsız geliştiriciler tarafından hazırlanan yeni Sonic oyunu özlediğimiz Sonic eğlencesini bize sunacak. SEGA'nın oyunu bağımsız geliştiricilerin eline emanet etmiş olması ise bir hayli ilginç.

Yayınlanan bu Sonic Mania oynanış videosu bize oyunda ziyaret edeceğimiz Green Hill bölümünü gösteriyor ve karşımıza çıkacak yenilikleri özetliyor. Altın halkaları toplayınca çıkan sesi duymak ise ilginç bir mutluluk hissi yaşatmakta.