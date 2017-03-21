Sonic Forces Oynanış Videosu Yayınlandı

SEGA, oyun dünyasının en sevilen kahramanlarından biri olan Sonic'in yeni oyunu Sonic Forces'ı bir süre önce bir diğer yeni Sonic oyunu olan Sonic Mania ile birlikte duyurmuştu.

Retro tarzdaki Sonic Mania, klasik Sonic oyunlarına sadık kalıyor ve serinin 2 boyutlu yapısını koruyordu. Fakat Sonic Forces tam anlamıyla yeni nesil bir Sonic oyunu olacak. Sonic Forces'ta 2 boyulu bölümlere de yer verilecek; fakat oyunun büyük bölümü 2 boyutlu yapıda olacak.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıllarda sonsuz koşu oyunu şeklindeki mobil Sonic oyunları çıkış yapmıştı; fakat bu oyunlar serinin hayranları için hayal kırıklığı olmuştu. Sonic Forces da ilk bakışta bir sonsuz koşu oyunu gibi görünüyor; fakat oyuncuları yüzeysel bir oynanış yapısı yerine kendilerinin kontrol edebildikleri bir oyun yapısı bekliyor. Oyuncular Sonic ile yüksek hızda yol alırken heyecan verici hareketler yapabilecekler. Bu işi yaparken altın yüzükleri toplayacağız ve puanımızı katlayacağız.

Yayınlanan bu ilk Sonic Forces oynanış videosu bize oyunun 3 boyutlu bölümlerinden kesitler sunuyor. Sonic Forces, bu senenin sonuna doğru PlayStation 4 ve Xbox One'ın yanısıra bilgisayarlar için de çıkış yapacak.