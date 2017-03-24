Sniper Ghost Warrior 3'ün ''Challenge'' Moduna Yakından Bakıyoruz

Önümüzdeki ay çıkış yapacak FPS oyunu Sniper Ghost Warrior 3 için yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

14 dakikalık bu yeni ve bir hayli uzun olan oynanış videosunda bize oyunun Challenge modu tanıtılıyor. Challenge modu temel olarak oyunu en yüksek zorluk seviyesinde oynamamıza imkan veriyor. Bu zorluk seviyesinde dikkat çeken nokta HUD - heads up display adlı oyun göstergelerinin tamamen kaldırılıyor oluşu. Yani oyunda size yön gösteren, nişan almanızı kolaylaştıran, cephanenizi bildiren göstergeler kaldırılıyor ve daha gerçekçi bir oynanış sunuluyor.

Açık dünya yapısına sahip bir sniper oyunu olan Sniper Ghost Warrior 3'nü Challenge modunda düşmanlar daha kalın zırh kullanıyorlar. Bu nedenle onları standart mermilerle yok edebilmek için kafalarına nişan almamız gerekiyor. Buna rağmen zırh delici özelliğe sahip mermiler kullanabiliyoruz; fakat bu mermileri bulmak kolay olmuyor. Düşmanlarımızın algılama yeteneği de bu modda artıyor. Yani temizlediğiniz düşmanların cesetlerini ortadan kaldırmanız, attığınız adıma dikkat ederek yol almanız gerekiyor.

Videoda oyundaki bir yan görev yapılırken kullanabildiğimiz ekipmanları da görebiliyoruz. Drone ile düşman hattını tarayan kahramanımız düşmanların yerini tespit edebiliyor. Challenge modda ise drone ile etiketlenen düşmanlarımızın etiketleri kalıcı olmuyor. Bu da gerçekçiliğ artırıyor.

Keskin nişancı tüfekleriyle nişan aldığımız sahnelerde ise oyunun gerçekçiliğine tanık olabiliyoruz. Tetiğe basmadan önce mesafeyi ve rüzgarı hesaba katmamız gerekli.

Sniper Ghost Warrior 3, 25 Nisan'da çıkış yapacak. Oyuna ön sipariş vermek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: