Sniper Ghost Warrior 3 Uzun Oynanış Videosu Yayınlandı

CI Games tarafından geliştirilen FPS türündeki keskin nişancı oyunu Sniper Ghost Warrior 3 için yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Açık dünya tabanlı bir sniper oyunu olacak Sniper Ghost Warrior 3'te Rusya sınırından içeri sızarak belli hedefleri ortaya kaldırmaya çalışan bir kahramanın yeriine geçeceğiz. Görevlerimizi tamamlayabilmek için öncelikle hedefimizin yerini tespit etmemiz gerekecek. Oyundaki haritaların büyüklüğü göz önüne alındığında hedeflerimizi bulmanın bir hayli zor olacağını söyleyebiliriz. Neyse ki kahramanımız bu iş için teknolojinin nimetlerinden faydalanabilecek.Drone gibi araçlarla savaş alanında araştırma yapabilecek ve avlarımızın yerini tespit edebileceğiz.

Sniper Ghost Warrior 3 oyunculara farklı oyun stilleri sunuyor. Oyunda dilerseniz klasik olarak bir sniper olup uzak mesafeden etkili keskin nişancı tüfeklerinizi kullanabilir ve düşmanlarınızı avlamaya çalışabilir, dilerseniz bir Ghost olarak gizlice hareket edip sessizce düşmanlarınızı temizleyebilir ya da bir Warrior olarak çeşitli silahları kullanıp etrafı mermi gölüne çevirebilirsiniz.

İzleyeceğiniz bu Sniper Ghost Warrior 3 oynanış videosu size oyunda kullanabileceğiniz teknolojik araçlardan ve silahlardan ipuçları veriyor. Ayrıca oyunun grafik kalitesi, görsel detayları ve hikayesi ile ilgili bilgiler de paylaşılıyor.

Sniper Ghost Warrior 3, 4 Nisan 2017 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacak. Oyunun PC versiyonuna ön sipariş vermek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: