Sniper Elite 4'ün Çıkışına Hazır mıyız?

Daha önceden yayınlanan oynanış videoları ile büyük heyecan yaratan ünlü sniper oyunu serisinin yeni oyunu Sniper Elite 4 için "Timing is everything" başlığıyla bir çıkış videosu yayınlandı.

Hatırlanacağı üzere Sniper Elite 3'te Kuzey Afrika'da Nazi güçleri ile çarpışmış ve bu bölgeyi Nazi güçlerinden arındırmaya çalışmıştık. Sniper Elite 3'ün hemen ardından başlayacak bir hikayeye sahip olan Sniper Elite 4'te ise ana kahramanımız Karl Fairburne farklı bir bölgeye, Akdeniz'in ortasında yer alan İtalya'ya geçiyor. Kahramanımız yeni macerasında Nazi Almanyası'nı destekleyen Mussolini iktidarını devirebilmek için yerel direniş örgütleriyle işbirliği yapacak ve belli hedeflerin peşine düşecek. Biz de kahramanımızı yönlendirerek amacına ulaşmasına yardım edeceğiz.

Sniper Elite 4 için yayınlanan bu video bize oyunun hikaye modunda karşılaşacağımız sahnelerden kesitler sunuyor. "Zamanlama herşeydir" sloganını taşıyan videoda kahramanımızın gerçekleştireceği kanlı infazları yakından görebiliyor, keskin nişancılık yeteneklerini sıcak çatışma yetenekleriyle birleştirdiğine şahit olabiliyoruz.

Sniper Elite 4, 14 Şubat tarihinde PC platformunun yanısıra PlayStation 4 ve ve Xbox One oyun konsollarına da çıkış yapacak.