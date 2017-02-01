Sniper Elite 4 Heyecan Verici Görünüyor!

Çok kısa bir süre sonra çıkış yapacak Sniper Elite 4 için tamamen oyun içi görüntüler içeren yeni bir video yayınlandı.

2. Dünya Savaşı temalı bir keskin nişancı oyunu olan Sniper Elite 4'te İtalya'ya yolculuk ederek Nazi Almanyası ile işbirliği yapan İtalyan hükümetini devirmeye çalışacağız. Bu iş için yerel direniş örgütüyle işbirliği yaparken nişancılık yeteneklerimizi ve gizli hareket etme yeteneklerimizi konuşturacağız.

Yayınlanan bu video bize oyunun senaryo görevleri ile iligli bilgiler veriyor. Oyuncular görevlerde farklı yollarla hedeflerini yok edebilecekler. İsterseniz kendinize uygun bir yer bulup uzak mesafelerden hedeflerinizi keskin nişancı tüfeğinizle temizleyebilecek, isterseniz gizlice onlara yaklaşarak yakından etkisiz hale getirebileceksiniz. Ayrıca susturucu silah seçeneklerine de sahip olacağız.

Sniper Elite 4'te çevremizdeki şartlardan da faydalanabileceğiz. Vinçlerin ucundaki ağırlıkları düşmanımızın üzerine yıkabilecek veya tuzaklar kurarak yerimizi belli etmeden görevimizi tamamlayabileceğiz. Video bize oyundaki haritaların ne kadar geniş oldunu gösteriyor.

Sniper Elite 4, gerçekçi bir sniper oyunu olmasıyla dikkat çekiyor. Oyuncular nişan alırken rüzgar ve uzaklık gibi faktörlere dikkat etmek zorunda olacaklar. Ayrıca serinin klasikleşmiş röntgen kameraları ve kanlı sonları Sniper Elite 4'de daha sık karşımıza çıkacak. Sniper Elite 4, 14 Şubat 2017 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkış yapacak.