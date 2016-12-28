Serious Sam, Sanal Gerçeklik Üzerinde Gençleri Coşturuyor
- Sitene Ekle
-
- 28.12.2016
Eğer sanal gerçeklik teknolojilerinden en çok faydalanan oyunlar hangi oyunlar diye merak ediyorsanız Serious Sam VR: The Last Hope listenin ilk sıralarında yer alacak bir FPS oyunu olacaktır.
İlk olarak 2001 yılında oynamaya başladığımız Serious Sam oyunları içerdikleri mizah ve yoğun aksiyon ile dikkat çekmişlerdi. Bu oyunlarda dört bir yanımızdan bize saldıran acayip hayvanlarla çarpışıyor, ortalığı mermi gölüne döndürerek uzaylı istilası altında olan dünyayı kurtarmaya çalışıyorduk.
Serious Sam VR: The Last Hope ise bize maceraya yeni teknolojinin nimetlerini kullanarak devam etme imkanı veriyor. Oculus Rift ve HTC Vive sanal gerçeklik sistemleri üzerinde oynanabilen bu oyunda daha gerçekçi, daha heyecanlı aksiyon sahneleri bizi bekliyor. Yine kahramanımızla silahlarımızı kuşanıyoruz ve hunharca üzerimize saldıran canavarlara karşı nişan alma yeteneklerimizi konuşturuyoruz.
Serious Sam VR: The Last Hope tek başınıza oynayabileceğiniz gibi co-op modlarında arkadaşlarınızla ve multiplayer oyun modlarında diğer oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz bir oyun. Kısa bir süre önce Steam üzerinde erken erişimde yayınlanan oyunu bu bağlantıyı kullanarak satın alabilir ve HTC Vive veya Oculus Rift sanal gerçeklik sisteminizle oynayabilirsiniz:
Benzer Videolar
- video Serious Sam 3: BFE XBox Live İçin Çıktı 1,927 izlenme 02:40
- video Magic Leap'ten İnanılmaz Sanal Gerçeklik Gösterisi 608 izlenme 01:35
- video Galaxy S7 Çılgın VR Özellikleri İle Geliyor 328 izlenme 00:30
- video Cep Telefonlarına 3 Boyutlu Görüntü Getiren Sanal Gerçeklik Gözlüğü Viewbox 1,963 izlenme 01:13
- video Intel'in Kablosuz Sanal Gerçeklik Sistemi Project Alloy 175 izlenme 03:25