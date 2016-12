Serious Sam, Sanal Gerçeklik Üzerinde Gençleri Coşturuyor

Eğer sanal gerçeklik teknolojilerinden en çok faydalanan oyunlar hangi oyunlar diye merak ediyorsanız Serious Sam VR: The Last Hope listenin ilk sıralarında yer alacak bir FPS oyunu olacaktır.

İlk olarak 2001 yılında oynamaya başladığımız Serious Sam oyunları içerdikleri mizah ve yoğun aksiyon ile dikkat çekmişlerdi. Bu oyunlarda dört bir yanımızdan bize saldıran acayip hayvanlarla çarpışıyor, ortalığı mermi gölüne döndürerek uzaylı istilası altında olan dünyayı kurtarmaya çalışıyorduk.

Serious Sam VR: The Last Hope ise bize maceraya yeni teknolojinin nimetlerini kullanarak devam etme imkanı veriyor. Oculus Rift ve HTC Vive sanal gerçeklik sistemleri üzerinde oynanabilen bu oyunda daha gerçekçi, daha heyecanlı aksiyon sahneleri bizi bekliyor. Yine kahramanımızla silahlarımızı kuşanıyoruz ve hunharca üzerimize saldıran canavarlara karşı nişan alma yeteneklerimizi konuşturuyoruz.

Serious Sam VR: The Last Hope tek başınıza oynayabileceğiniz gibi co-op modlarında arkadaşlarınızla ve multiplayer oyun modlarında diğer oyuncularla birlikte oynayabileceğiniz bir oyun. Kısa bir süre önce Steam üzerinde erken erişimde yayınlanan oyunu bu bağlantıyı kullanarak satın alabilir ve HTC Vive veya Oculus Rift sanal gerçeklik sisteminizle oynayabilirsiniz: