Sea of Thieves'de Deniz Savaşları Böyle Görünüyor

Bu sene içinde çıkacak olan ve heyecanla beklenen açık dünya tabanlı korsan oyunu Sea of Thieves için yeni bir video yayınlandı.

Paylaşılan Sea of Thieves oynanış videosu bize oyunda yer alacak deniz savaşlarından bir kesit sunuyor. Online altyapıya sahip olacak oyunda gemi tayfanız arkadaşlarınızdan oluşacak. Yani oyunda gemiyi birlikte yöneteceksiniz. Arkadaşlarınız haritadan rota belirlerken siz dümene geçecesiniz ya da tam tersini yapacaksınız. Benzer şekilde savaşlarda da iş bölümü yapmanız gerekecek. Rakip korsan gemileriyle karşılaştığınızda tayfanızdaki arkadaşlarınızdan bazıları topları kullanırken bazıları geminizde açılan delikleri kapatmaya çalışacak, bazıları da hazinenizi korumaya çalışacak.

Sea of Thieves'in işbirliği gerektiren oynanışı oldukça eğlenceli olacağa benziyor. Oyunun grafikleri de tatmin edici kalitede. Zengin bir içerikle beslenecek olan oyun belki de günümüze kadar oynamış olduğumuz korsan oyunları arasında en başarılısı olabilir.

Rare ekibi tarafından geliştirilen ve Microsoft tarafından yayınlanacak Sea of Thieves'in bu senenin ilk yarısında çıkış yapması planlanıyor. Oyun Windows 10 işletim sistemini kullanan bilgisayarlara ve Xbox One oyun konsollarına özel olacak.