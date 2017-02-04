Sea of Thieves'de Deniz Savaşları Böyle Görünüyor
- Sitene Ekle
-
- 04.02.2017
Bu sene içinde çıkacak olan ve heyecanla beklenen açık dünya tabanlı korsan oyunu Sea of Thieves için yeni bir video yayınlandı.
Paylaşılan Sea of Thieves oynanış videosu bize oyunda yer alacak deniz savaşlarından bir kesit sunuyor. Online altyapıya sahip olacak oyunda gemi tayfanız arkadaşlarınızdan oluşacak. Yani oyunda gemiyi birlikte yöneteceksiniz. Arkadaşlarınız haritadan rota belirlerken siz dümene geçecesiniz ya da tam tersini yapacaksınız. Benzer şekilde savaşlarda da iş bölümü yapmanız gerekecek. Rakip korsan gemileriyle karşılaştığınızda tayfanızdaki arkadaşlarınızdan bazıları topları kullanırken bazıları geminizde açılan delikleri kapatmaya çalışacak, bazıları da hazinenizi korumaya çalışacak.
Sea of Thieves'in işbirliği gerektiren oynanışı oldukça eğlenceli olacağa benziyor. Oyunun grafikleri de tatmin edici kalitede. Zengin bir içerikle beslenecek olan oyun belki de günümüze kadar oynamış olduğumuz korsan oyunları arasında en başarılısı olabilir.
Rare ekibi tarafından geliştirilen ve Microsoft tarafından yayınlanacak Sea of Thieves'in bu senenin ilk yarısında çıkış yapması planlanıyor. Oyun Windows 10 işletim sistemini kullanan bilgisayarlara ve Xbox One oyun konsollarına özel olacak.
Benzer Videolar
- video Sea of Thieves'in Görsel Yeteneklerine Yakından Bakış 105 izlenme 01:12
- video Açık Dünya Tabanlı Korsanlık Oyunu Sea of Thieves'ten Oynanış Videosu 1,037 izlenme 00:00
- video Sea of Thieves Co-Op Oynanış Videosu 913 izlenme 03:33
- video Windows 10 İçin Çıkacak Tüm Oyunlar 684 izlenme 01:45
- video Battlefield 4 Angry Sea Resmi Oynanış Videosu 1,285 izlenme 05:30