Sea of Thieves Co-Op Oynanış Videosu

Rare tarafından geliştirilen ve Microsoft tarafından Xbox One ve Windows 10 üzerinde yayınlanacak açık dünya tabanlı korsan oyunu Sea of Thieves heyecan verici bir oynanış sunacak gibi görünüyor.

Oyunun geliştiricileri yeni yayınladıkları oynanış videosunda hem oyundan bahsediyorlar hem de oyun içinden görüntüler paylaşarak oyunu özel kılacak özellikleri sergiliyorlar. Online altyapıya sahip olan Sea of Thieves'te tek başınıza maceraya atılmak yerine hazinelere ancak tayfalarınızın desteğiyle ulaşabileceksiniz. Oyunda açık denizde yolunuzu bulabilmeniz için tayfanızın yardımına ihtiyaç duyacaksınız. Geminin dümeninin başında olan korsan tek başına yolunu bulamayacak, bunun yerine bir tayfa haritayı açıp rotayı kontrol edecek. Ayrıca çoğu zaman görüş alanı sınırlı olduğunda tayfa gemiden ilerek yolu keşfedecek ve gemiyi yönlendirecek.

Sea of Thieves'in geliştiricileri oyunu sosyal olmak üzere geliştirdiklerini dile getiriyorlar. Bu video da bize oyunda iletişimin ve takım oyununun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Oyunda her oyuncunun ayrı bir role sahip olacak olması sayesinde herkes kendini önemli bir konumda hissedecek, bu da oyundan aldığınız keyfi artıacak.

Sea of Thieves'in bu senenin ilk yarısında çıkış yapması bekleniyor.