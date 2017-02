Scarlett Johansson'lu Ghost in the Shell'den Muhteşem Yeni Fragman

Scarlett Johansson'un başrolünde yer aldığı Ghost in the Shell'in yeni fragmanı yayınlandı. Masamune Shirow tarafından 1995 yılında yaratılan anime-manga yapımı Ghost in the Shell'in ikinci fragmanı gerçekten nefes kesiyor. Yayınlanan fragmanla birlikte filmin hikayesini tam anlamıyla kavrayabiliyoruz.

Çok yakında beyaz perdede gösterime girecek olan Ghost in the Shell filmi, yarı insan, yarı robot olan Major'un hikayesini anlatıyor. 9. birlik isimli bir ekibin başında olan Major, şehirdeki siber suçluları yakalamaya çalışıyor. Her şey normal bir şekilde ilerlerken birden Kuze isimli birisi çıkıyor ve geçmişi hakkında hiçbir şey hatırlamayan Major'a gerçekleri gösteriyor. Kuze, Major'a daha önce bir aileye ve normal bir yaşama sahip olduğunu hatırlatıyor. Bütün hayatının bir yalandan ibaret olduğunu anlayan Major "Beni onlar yarattı, ama beni asla kontrol edemeyecekler" şeklinde bir tribe giriyor.

2029 yılında geçecek olan filmin başrollerini Scarlett Johansson, Pilou Asbæ, Michael Pitt gibi büyük isimler paylaşıyor. Filmin yönetmenlik koltuğunda ise Rupert Sanders oturuyor.

Ghost in the Shell 31 Mart 2017'de beyaz perdede gösterime girecek.