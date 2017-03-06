Samsung Galaxy S8 Videosu Sızdırıldı!

Samsung, henüz bir sonraki amiral gemisi olacak Galaxy S8 ile ilgili olarak herhangi bir resmi açıklama yapmadı; fakat sızırılan bu Galaxy S8 videosu kafalardaki "Galaxy S8 nasıl görünecek?" sorularını yanıtlayabilir.

Bilindiği üzere Samsung geçtiğimiz günlerde yeni bir Galaxy telefon tanıtacağını duyurmuştu. Bu duyuruda telefonun tanıtılacağı tarih açıklanıyordu ve ne telefonun adından ne de özelliklerinden bahsediliyordu. Note 7'yi piyasadan toplattıktan sonra bu telefondan başının yanması nedeniyle ince eleyip sık dokuyan Samsung'un bir sonraki amiral gemisini piyasaya sürmek için acele etmemesi bekleniyordu. Nitekim beklenen de oldu ve Samsung MWC 2017'yi es geçerek yeni Galaxy telefonunu 29 Mart'ta tanıtacağını açıkladı.

Galaxy S8 tanıtılmadan önce telefonun fotoğrafları internete sızdırılmıştı. Bu sızdırılan fotoğraflarda telefon üzerindeki Home tuşunun kaldırıldığını, bu tuşun yerini dokunmatik tuşların aldığını ve ekran boyutunun artırıldığını görmüştük. Sızıdırlan bu video da bu fotoğrafları doğrular nitelikte. Sadece 5 saniye süren videoda Galaxy S8'in ön ve arka yüzleri gösteriliyor. Telefonun üzerinde fiziksel bir Home tuşunun yer almadığını görüyoruz.

Telefonun arka yüzündeki etikette ise "Confidential" yani gizlidir notu bulunmakta. Ayrıca telefonun fotoğrafının çekilmesinin yasak olduğu, bilgi sızdırmanın yasak olduğu ve bu modelin satılık olmadığı da bildiriliyor.