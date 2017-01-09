Resident Evil 7'yi 3. Şahıs Kamera Açısıyla Oynadılar

Önümüzdeki günlerde çıkış yapacak olan Resident Evil 7 klasik korku oyunu serisinde farklı bir yol izleyecek.

Resident Evil serisi ilk oyunundan beri dış kamera açılarından oynanan bir yapıya sahipti. Son birkaç oyunda ise TPS kamera açısına geçilmişti ve oyuncular oyundaki kahramanları 3. şahıs kamera açısıyla kontrol etmişlerdi. Fakat Resident Evil 7, seri için bir dönüm noktası niteliğinde bir yenilikle geliyor. Oyunu FPS kamera açısıyla, yani birinci şahıs kamera açısıyla oynayacağız. Bu da tamamen yeni bir oyun deneyimi yaşayacağımız anlamına geliyor.

Peki Resident Evil 7'yi klasik 3. şahıs kamera açısıyla oynasaydık nasıl bir oyun tecrübesi elde ederdik? İşte bu sorunun cevabını arayan Tom Humble adlı modcu geçtiğimiz günlerde yayınlanan Resident Evil 7 Demo sürümü üzerinde bir takım değişiklikler yaparak demoyu aralarında 3. şahıs kamera açısının da bulunduğu farklı kamera açılarıyla oynanabilir hale getirmiş.

Bu videoda Resident Evil 7 demosunun modlanmış halinden alınan görüntüler paylaşılıyor. İlk dikkat çeken şey ise oyunun ana kahramanının kafasının olmaması. Capcom muhtelemen kahramanımızı FPS kamera açısıyla kontrol etmemizden ötürü oyuna kahramanın yüz modellemesini dahil etmemiş.

Resident Evil 7, 24 Ocak tarihinde resmi olarak çıkış yapıyor. Eğer oyunun demosunu halen oynamadıysanız bu bağlantıyı kullanarak demoyu indirebilirsiniz: