Resident Evil 7'deki Korku Evinin Sevimli Yüzü

Oyun dünyası, önümüzdeki günlerde çıkış yapacak yeni korku oyunu Resident Evil 7'yi heyecanla bekliyor.

Geçtiğimiz sene duyurulan Resident Evil 7, serinin önceki oyunlarına göre bize bir hayli farklı bir oyun tecrübesi yaşatacak. Hatırlanacağı üzere önceki Resident Evil oyunları sabit kamera açılarıyla ya da 3. şahıs kamera açılarıyla oynanıyorlardı. Resident Evil 7'de ise FPS kamera açısına geçildiğine tanık olmuştuk. Bu durum seri için oldukça radikal bir karardı; çünkü Resident Evil serisi survival-horror oyun türünün atası olarak gösteriliyordu. Anlaşılan o ki Capcom popülerliğini yitiren seriyi Outlast gibi oyunlarda kullanılan yapıyı kullanarak tekrar popüler yapmaya çabalıyordu.

Resident Evil 7'nin nasıl bir oynanış sunacağını geçtiğimiz haftalarda PC için yayınlanan demo sürümü ile tecrübe edebilmiştik. Bu demo bize kan dondurucu anlar yaşatıyordu. Demoda konuk olduğumuz evde hem karnalıkta yolumuza bulmaya çalışıyor hem de geceleri bizi rahat uyutmayacak görüntülere şahit oluyorduk. İşte yayınlanan bu video bizim bu eve duyduğumuz korkuyu gidermek ve oyuncuları Resident Evil 7 oynamaya teşvik etmek üzere yayınlanmış.

Videoda evin güvenli bir sığınak, misafirperver ve sıcak, ailelerin gülmek ve ziyafeti paylaşmak için bir araya geldiği, yabancıların ve arkadaşların aile tarafından samimi bir şekilde konuk edildiği bir yer olduğu iddia ediliyor. Bizim de buna kanarak oyunu oynanamız isteniyor. Yemezler!

Oyunun demosunu oynayıp söylenenlerin doğru olup olmadığına kendiniz karar verin: