Resident Evil 7 İşte Bu Yüzden Kanınızı Donduruyor!

Capcom'un heyecanla beklenen yeni korku oyunu Resident Evil 7 nihayet çıkış yaptı. Japon oyun geliştiricisi çıkış yapan oyunu için bir de çıkış videosu yayınladı.

Yayınlanan bu video bize oyunda görebileceğimiz sahnelerden bir demet sunuyor. Kan dondurucu olarak nitelendirilebilecek sahnelerle dolu olan Resident Evil 7, büyük bütçelerle hazırlanmış Holywood yapımı korku filmlerini bile aratmayacak kalitede olmuş. Resident Evil 6'nın başarısızlığı düşünüldüğünde Capcom'un elini taşın altına sokup ortaya güzel bir ürün çıkarması takdir edilebilecek bir durum.

Resident Evil 7'nin korku oyunu türünde çıtayı bir hayli yükselttiğini söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde çıkacak Outlast 2 gibi oyunların Resident Evil 7'nin başarısını yakalamak için bir hayli ter dökmesi gerekecek. Yeni yayınlanan bu Resident Evil 7 çıkış videosuyla birlikte Resident Evil 7 DLC'leri ile ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Resident Evil 7'nin çıkışının hemen ardından Banned Footage Vol. 1 indirilebilir içeriği yayınlanacak. Bu DLC'yi takip edecek Banned Footage Vol. 2 ise oyuna ekstradan bir oyun modu ve 2 farklı senaryo ekleyecek. Ücretsiz olarak yayınlanacak Not a Hero adlı hikaye odaklı indirilebilir içerik ise bahar aylarında çıkış yapacak. Bu DLC bize oyunun ana hikayesini oluşturan dramdan farklı bir hikaye sunacak.

Eğer Resident Evil 7'nin demosunu oynamak isterseniz bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: