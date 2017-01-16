Recep İvedik 5 Fragmanı Sosyal Medyayı Coşturdu

Şahan Gökbakar’ın beklenen komedi filmi Recep İvedik 5’in fragmanı nihayet yayınlandı. 16 Şubat’ta tüm sinemalarda gösterime girecek olan filmin YouTube üzerinden yayınlanan fragmanı sadece 1 günde 2 milyondan fazla izlenme sayısına ulaştı. 2.371.095 izlenme ile YouTube Trend Videolar listesinde zirveye oturdu. Filmin çıkışını dört gözle bekleyen genç kesimden 8 binin üzerinde yorum geldi.

Recep İvedik tiplemesiyle yediden yetmişe herkesi güldürmeyi başaran Şahan Gökbakar’ın Şubat 2017’de vizyona girecek yeni Recep İvedik filminin yayınlanan ilk üç dakikalık fragmanı filmi merakla bekleyenleri gülmekten kırıp geçirdi. İstanbul, Antalya ve Üsküp’te çekilen filmde başrol oyuncusu Şahan Gökbakar’a Orkan Varan, Deniz Ceylan eşlik ediyor.

Serinin beşinci filminde Recep İvedik’i yurt dışında düzenlenen bir spor organizasyonunda Milli Takımın başında görev yaparken görüyoruz. Gülle, güreş, halter, uzun atlama, eskrim ve daha nice spor dalında profesyonellere taş çıkartacak performanslar sergiliyor. Spora merak saran Recep İvedik’in komik halleri fragmana yansıtılıyor.

YouTube dışında Twitter ve Facebook kanallarında da izleyicilerin yorum yağmuruna tuttuğu film, gösterime girdiğinde de milyonları etkileyecek mi, gişe rekoru kıracak mı hep birlikte göreceğiz.