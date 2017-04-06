Quake Champions'un Yeni Kahramanı Slash Tanıtıldı

Quake oyunlarını geliştrien id Software, geçtiğimiz sene yeni Quake oyunu Quake Champions resmi olarak duyurmuş, bu oyunun üzerinde çalıştığını açıklamıştı.

Quake Champions'un geliştirilme süreci halen devam ederken online altyapıya sahip olacak FPS oyununun bu sene içinde çıkış yapması bekleniyor. id Software, önümüzdeki günlerde Quake Champions'un kapalı betasını oyuncuların beğenisine sunacak ve oyun hakkında bireysel bir izlenim elde etme imkanına sahip olacağız.

Quake Champions ile ilgili şu ana kadar paylaşılan bilgilere göre oyun ücretsiz olarak oynanabilecek ve bir MOBA oyununa benzer bir yapıya sahip olacak. Yani Quake Champions'da farklı kahramanlar olacak ve bu kahramanların her biri kendilerine has savaş yetenekleriyle donatılacaklar.

id Software daha önceden Nyx, Scalebearer ve Anarki kahramanlarını tanıtmıştı. Nyx, gizlice hareket edebilen çevik bir kahramandı. Scalebearer ise NYX'in tam zıttıydı ve iri cüssesiyle geldiğini belli edebiliyor, düşmanlarını ezerek geçebiliyordu. Anarki ise bir insan ve cyborg karışımıydı ve hoverboardu üzerinde hızlıca hareket ederken kendini iyileştirebiliyordu. Slash ise Anarki'ye yakın bir yapıda olacak. Aradaki fark ise Slash'ın hoverboard yerine patenleriyle yol alması. İki kahramanda oldukça hızlı hareket edebiliyor.

Slash'ın Plasma Trail yeteneği bu kahramanın rakiplerine tuzaklar ve hoş sürprizler hazırlamasına imkan veriyor. Videoda kahramanımızın yeteneklerini yakından görebiliyoruz.

Quake Champions'un kapalı betasına başvurmak için bu sayfayı ziyaret edebilirsiniz:

https://quake.bethesda.net/en/signup