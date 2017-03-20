Quake Champions'un Yeni Kahramanı Scalebearer

Ücretsiz olarak oynanabileceği açıklanan online FPS oyunu Quake Champions için yeni bir video paylaşıldı.

Yeni DOOM oyunu gibi başarılı FPS oyunlarını geliştiren id Software tarafından hazırlanan bir başla FPS oyunu olan Quake Champions, ünlü Quake serisinin heyecanlı ve hızlı savaşlarını günümüz teknolojisiyle yeniden yaşamamızı sağlayacak. Fakat bu sefer MOBA oyunlarına benzeyen bir yapı bizi bekleyecek. Hatırlanacağı üzere Quake 3 Arena oyununda herhangi bir kahraman sınıfı seçemiyorduk. Her oyuncu aynı yeteneklere sahip kahramanlarla savaşıyordu. Quake Champions'da ise farklı kahraman sınıfları yer alacak ve bu kahramanlar farklı savaş yeteneklerine sahip olacak. Bu da ortaya taktiksel bir savaş sistemi ortaya çıkaracak.

Geçtiğimiz haftalarda Quake Champions'un ilk kahramanı olan Nyx tanıtılmıştı. Nyx, gizlice hareket edebilen hızlı ve çevik bir kahramandı. Nyx ile düşmanlarınıza beklenmedik sürprizler yapabiliyordunuz. Bu video ile tanıtılan Scalebearer ise Nyx'in tam zıttı yeteneklere sahip olacak. Büyük cüsseye sahip olan Scalebearer, fiziksel gücüyle düşmanlarını ezip geçebilecek. Scalebearer'in Bull Rush adlı yeteneği sayesinde karşınızdaki düşmanları çiğneyerek ileri doğru atılabileceksiniz.

Quake Champions için önümüzdeki günlerde bir kapalı beta düzenlenecek. Oyunun kapalı betasına kayıt olmak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

https://quake.bethesda.net/en/signup