Quake Champions'un Yeni Kahramanı Anarki Tanıtıldı

Oyun dünyasının en önemli oyun serilerinden olan Quake, görkemli bir şekilde geri dönüyor. Quake Champions için bu ay içinde bir kapalı beta düzenleneceğini daha önceden duyurmuştuk. Kapalı beta öncesinde oyunun geliştiricisi id Software bize oyunun içeriğini anlatan yeni bir video daha yayınladı.

Hatırlanacağı üzere id Software geçtiğimiz haftalarda farklı Quake Champions kahramanlarını bize tanıtmıştı. Bu kahramanlardan Nyx gizlilik ve çeviklikte ustalaşıyordu. Bir diğer kahraman olan Scalebearer ise iri cüssesi ve gücüyle dikkat çekmekteydi ve Nyx'in tam zıttı özelliklere sahipti. Yeni tanıtılan kahraman Anarki her iki kahramandan da farklı yeteneklere sahip. Bir insan ve cyborg melezi olan Anarki belki de oyundaki en hızlı kahraman olacak. Anarki'ye bu hızı sağlayan şey ise bir hoverboard üzerinde hareket ediyor oluşu.

Anarki, hoverboard ile yol almasına bağlı olarak havada üstün bir kontrole sahip. Bunun yanısıra kendisini şırınga ile iyileştirebiliyor. Bir yandan düşmanlarından hızlıca kaçan Anarki diğer yandan da kendini iyileştirerek düşmanlarının canını bir hayli sıkacak gibi görünüyor.

Ücretsiz olarak oynanabilecek bir oyun olan Quake Champions, MOBA mantığını FPS türüyle harmanlayacak. Oyunun kapalı betasına kayıt olarak betaya katılma imkanı elde etmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz, Quake Champions'ın çıkış tarihi henüz duyurulmadı:

https://quake.bethesda.net/