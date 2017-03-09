Quake Champions'un İlk Kahramanı Nyx

Bethesda tarafından yayınlanacak olan ve id Software tarafından geliştirilen Quake Champions geçtiğimiz sene E3 etkinliğinde duyurulmuştu.

Online FPS oyunlarının atalarından olan Quake oyunları yüksek tansiyonlu savaşlarıyla hafızalarımıza kazınmışlardı. Seri Quake 3 Arena oyunuyla zirve yapmış, senelerce bu oyunu oynamıştık. Fakat Quake 4 oyunu beklentileri karşılamamış, eski oyunları aratmıştı. 2005 yılında yayınlanan Quake 4'ten sonra da herhangi bir Quake oyunu yayınlanmamıştı.

Nihayet Quake oyunlarına hasretimiz sonlanıyor ve bu sene içinde Quake Champions'ın çıkacağı müjdesi veriliyor. Yeni nesil Quake oyununda geliştirilen grafiklerin yanısıra büyük yenilikler bizi bekliyor. Bu yeniliklerden biri de kahraman sınıfları. Quake Champions'da oyuncular farklı kahramanları seçebilecekler ve bu kahramanlarla savaşacaklar. Oyundaki her kahraman da kendine has yeteneklere sahip olacak ve farklı bir oyun tecrübesi sunacak.

id Software ve Bethesda, Quake Champions'ta yer alacak kahramanları adım adım bize tanıtacak. İlk aşamada Nyx adlı kahraman tanıtılıyor. Nyx, temel olarak oldukça çevik bir şekilde hareket edebilen, suilkast ve gizlilik yetenekleriyle öne çıkan bir kahraman. Bu videoda da bize Nyx'in yeteneklerinin oyuna nasıl yansıdığı gösteriliyor.

Quake Champions'un oyun yapısı ve grafikleri geçtiğimiz sene çıkan DOOM'a oldukça benziyor. DOOM'da da hızlı ve heyecanlı online karşılaşmalar yapabiliyorduk.