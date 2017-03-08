Quake Champions Kapalı Betası Duyuruldu

Bu senenin belki de en heyecanla beklenen online FPS oyunu Quake Champions olabilir.

Hatırlanacağı üzere ilk Quake oyunları FPS türünde devrim yaratmış, Quake 2'nin online oyun modu FPS oyunlarının ne kadar heyecanlı olabileceğini bize göstermişti. Quake 3 ise bu ilgi fark edildikten sonra sadece multiplayer için tasarlanmıştı. Quake 3, online FPS oyunlarının arasında özel bir yere sahipti; fakat senelerdir yeni bir Quake oyunu oynayamamıştık. Serinin önceki oyunları kadar ses getirmeyen Quake 4, 2005 yılında, yani günümüzden 12 yıl önce oyuncuların beğenisine sunulmuştu.

Neyse ki Bethesda, geçtiğimiz sene düzenlenen E3'te id Software tarafından geliştirilen Quake Champions'ı duyurmuştu ve serinin hayranlarını sevindirmişti. Quake Champions'ın bu sene içinde sadece PC platformuna özel olarak çıkış yapacağı bildiriliyor.

Betheda ve id Software, Quake Champions'ı piyasaya sürmeden önce beta etkinlikleri düzenleyerek oyunun hatalarını tespit etmeye ve gidermeye, Quake Champions'ın final sürümünü pürüzsüz hale getirmeye çalışacak. Bu amaçla önümüzdeki günlerde Quake Champions kapalı betası yapılacak. Kapalı beta başvuruları şimdiden başladı. Oyun severlerin Quake Champions kapalı betasına kayıt olmak için aşağıdaki siteyi ziyaret etmeleri gerekiyor:

http://www.quake.com/

Site üzerinde Quake Champions ile ilgili detaylı bilgiler de paylaşılacak.