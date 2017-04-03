Prey'in Tüyler Ürperten Yeni Videosu Yayınlandı

Daha öneceden bize Dishonored oyunlarını sunan Arkane Studios tarafından geliştirilen ve Bethesda tarafından yayınlanacak olan Prey adlı yeni FPS oyunu için çarpıcı görüntüler içeren yeni bir video yayınlandı.

Bilim kurgu temelli bir senaryoya sahip olan Prey'de özel deneylerde denek olarak kullanılmış olan Morgan Yu adlı kahramanın yerine geçeceğiz. Kahramanımız terk edilmiş bir uzay istasyonunda kendini buluyor ve beklenmedik tehlikelerle yüzleşiyor. İstasyonu istila eden uzaylılar kahramanımızın peşine düşüyor. Uzaylıları tehlikeli yapan şey ise çevredeki eşyaların görünümünü alabilmeleri. Yani oyunda hiç beklemediğiniz anda beklemediğiniz bir sürprizle karşılaşabiliyorsunuz.

Prey için yayınlanan bu videoda kahramanımızın sahip olacağı özel yetenekleri nasıl kazandığına ışık tutuluyor. Neural Injection adlı bir yöntem ile kahramanımızın beyni modifiye edilerek ona belli yetenekler ve bilgiler aktarılıyor. Bu iş için kullanılan Neural Modifier adlı alet ise tam anlamıyla tüyler ürpertiyor. Bu alet üzerine mercek gibi bir bölüm bulunuyor, bu bölümün ortasında da iğneler yer alıyor. Gözünüzü bu bölüme yaklaştırdığınızda özel bir serum iğneler aracılığıyla gözünüzden vücudunuza aktarılıyor.

Neural Modifier kullandıktan sonra kahramanımız süper güçler kazanıyor. Bu süper güçlerin nasıl çalıştığı ise videoda özetlenmekte. 5 Mayıs'ta çıkış yapacak Prey'e ön sipariş vermek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: