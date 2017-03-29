Prey'deki Silahlarımız ve Güçlerimize Yakından Bakalım
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- 29.03.2017
Dishonored serisini geliştiren Arkane Studios tarafından hazırlanan ve Bethesda tarafından yayınlanacak olan yeni FPS oyunu Prey için özel bir oynanış videosu yayınlandı.
Bu yeni oynanış videosunda bize oyunda kullanabileceğimiz silahlar ve özel yetenekler tanıtılıyor. Bilim kurgu temelli bir hikayeye sahip olan Prey'de uzayın derinliklerinde geçen bir macera bizi bekliyor, bu macerada Talos I adlı terk edilmiş uzay istasyonuna konuk oluyoruz ve bu istasyonun uzaylılar tarafından istila edildiğine tanık oluyoruz. Yanlış giden deneyler sonucunda Talos I kaosun merkezi haline geliyor ve uzaylılar istasyona ayak basıyor. Biz ise eski bir denek olarak uzaylıların avı haline geliyoruz. Oyun boyunca hayatta kalmaya çalışacağız ve heyecan dolu anlar yaşayacağız.
Bize Half Life oyunlarını anımsatan Prey'de düşmanımız olan uzaylılar oldukça tehlikeli. Bunun sebebi ise uzaylıların etrafımızdaki eşyaların şekillerini alabilmeleri. Yani attığımız her adımda şüphe içinde olacağız. Fakat uzaylıların bu yetenekleri karşısında biz de kendimize özel doğa üstü güçlere ve sıradışı silah seçeneklerine sahip olacğaız. İşte bu videoda da bu silah ve doğa üstü güçlere yakından bakıyoruz.
5 Mayıs 2017 tarihinde çıkış yapacak Prey'e ön sipariş vermek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:
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