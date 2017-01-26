Prey Çıkış Tarihi Belli Oldu!

Oyuncuların heyecanla beklediği yeni nesil FPS oyunu Prey için yeni bir video yayınlandı.

Oyunu yayınlayacak olan Bethesda bu videoyla birlikte Prey çıkış tarihi duyurusu da yapıyor. Paylaşılan bilgilere göre Prey'i 5 Mayıs 2017 taraihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformları üzerinde oynayabileceğiz.

Hatırlanacağı üzere 2006 yılında da bir Prey oyunu yayınlanmıştı. Bu ilk Prey oyunu ilginç hikayesiyle dikkat çekiyordu. İlk oyundan birkaç sene sonra Prey 2'nin geliştirilmekte olduğu da duyurulmuştu; fakat bu proje iptal edilmişti. Neyse ki Bethesda oyunun isim haklarını satın almış ve geçtiğimiz sene E3'te Prey serisini baştan yaratacağını duyurmuştu.

Yeni Prey oyununda Talos I adlı bir uzay istasyonuna konuk oluyoruz. Kahramanımız Morgan Yu, insanlığın kaderini değiştirecek deneylerde denek olarak kullanılmıştır. Fakat bu deneyler yanlış gidince Talos I uzaylılar tarafından istila edilmiştir. İşin kötü yanı ise bu uzaylıların etraftaki eşyaların şeklini alabilmeleri.

Prey bize Half Life oyunlarındaki atmosfere benzeyen bir atmosfer sunuyor. Eğer oyunun PC sürümüne ön sipariş vermek isterseniz bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: