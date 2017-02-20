Porsche 911 ile Nasıl DOOM Oynanır

Şimdiye kadar efsanevi FPS oyunu DOOM'un birçok farklı cihazda oynandığına tanık olmuştuk. Fakat 2017 model Porsche 911 üzerinde DOOM oynamak olayı bir adım öteye götürüyor.

90'lı yıllarda çıkış yapan ilk DOOM oyunları FPS türünün günümüze gelmesini sağlamışlardı. Bu nedenle günümüz oyunlarının atası olan bu DOOM oyunları oyuncu kitlesi tarafından büyük saygı görüyor. İşte bu saygı ve ilgi kendisini ilginç şekillerde göstermişti. DOOM'un yeni Macbook Pro'ların dokunmatik panellerinde, leblebi yazdığımız hesap makineleri üzerinde ve hatta tek bir klavye tuşu içinde çalıştırıldığını görmüştük. Şimdi ise 2017 Porsche 911 Carrera S Cabriolet, DOOM 'a ev sahipliği yapıyor.

Bu videoda Porsche 911'in yol bilgisayarı üzerinde DOOM'un nasıl çalıştırıldığını görebiliyoruz. Bu bilgisayar üzerinde DOOM'un çalışması, bilgisayarın donanım gücü düşünüldüğünde oldukça normal bir durum. Olayın ilginç yönü oyunu nasıl oynadığınız, yani kahramanınızı oyunda nasıl kontrol ettiğiniz.

Videoda Porsche 911 üzerinde DOOM çalıştırılırken oyunun nasıl oynanabildiği anlatılıyor. Kahramanı yönlendirmek için direksiyonu kullanıyorsunuz. Kahramanınızın koşmasını sağlamak için de gaza basıyorsunuz. Ateş etmek için kornaya basıyor oluşunuz ise bir hayli ilginç.