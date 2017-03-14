PC'ye de Çıkacak Tekken 7'deki Akuma'ya Yakından Bakalım

Yıllardır konsolların en kaliteli dövüş oyunları arasında yer alan Tekken serisinin yeni oyunu Tekken 7, birkaç ay sonra çıkış yapacak.

Tekken 7 ile birlikte seri resmi olarak PC platformuna ilk adımını da atıyor. Bilgisayarlarımızda bu yüksek kaliteli dövüş oyununu oynabileceğimizi bilmek büyük bir mutluluk kaynağı. Peki Tekken 7'de bizleri neler bekliyor? İşte yeni yayınlanan bu Tekken 7 oynanış videosu bize oyunun içeriği hakkında fikir vermekte.

Tekken 7'nin en büyük sürprizlerinden bir tanesi oyunda Street Fighter serisinde yakından tanıdığımız Akuma karakterine de yer verilecek olması. Karanlık güçlere sahip Akuma, Tekken 7'de Tekken dövüşçülerini güç testine sokacak ve kendi karanlık gücünü yeni rakipleri karşısında uygulayarak üstünlüğünü sergilemeye çalışacak. Bu videoda ise farklı mekanlarda ve farklı rakiplere karşı Akuma'nın dövüş yeteneklerine şahit olabiliyoruz.

Paylaşılan bu Tekken 7 oynanış videosu PlayStation 4 üzerinden kaydedilmiş. Oyunun PC versiyonunda ise daha gelişmiş grafikler görebilmemiz mümkün. Tekken 7'yi bilgisayarlarımızda oynayabilmek için 2 Haziran 2017 tarihini beklememiz gerekecek. Tekken 7'nin sistem gereksinimlerini görmek, oyunun ön sipariş sayfasını ziyaret etmek için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz: