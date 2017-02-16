O Sondaki Olmayaydı İyiydi! - Resident Evil 7 Bölüm 4

Resindent Evil 7 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bölümde olaylara Mia 'nın gözünden bakmaya başlamıştık derken geri dönmüştük. Bu bölümde oyuna devam ediyoruz.

Resident Evil 7 İncelemesi

Resident Evil 7 ise seri için tamamen yeni bir sayfa olarak değerlendirilebilir. Outlast gibi oyunlar ile ilgi gören FPS oyun sistemi Resident Evil serisi ile uyumlu olmuş mu? Resident Evil 7 serinin önceki oyunlarıyla tamamen farklı bir oyun mu? Resident Evil 7 başka neleri değiştiriyor? Oyunun grafikleri, sesleri ve teknolojik altyapısı nasıl bir oyun tecrübesi yaşatıyor? İşte bu soruların cevaplarını bu yazımızda bulabileceksiniz.

İncelememize başlamadan önce Resident Evil serisini ilk oyunundan beri takip ettiğimi belirtmekte fayda var. Resident Evil 6'yı bir hayal kırıklığı olarak gördüğümü de paylaşmıştım. Outlast oynamıştım ve bu oyunda aksiyonun olmamasından ötürü sıkılıp oyunu oynamayı bırakmıştım. Bu tarz sadece bulmaca çözme odaklı olan, oyuncunun ipucu toplamak ve bulmacaları çözmek dışında pasif kaldığı korku oyunlarını nedense bir türlü sevemedim. Bu bilgileri paylaşmamın sebebi ise Resident Evil 7'yi beğenmemin bir hayli zor olduğunu size anlatmak.