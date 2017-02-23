Nokia 3310'u Parçalarına Ayırdılar!
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- 23.02.2017
1 Eylül 2000 tarihinde, yani günümüzden 17 yıl önce duyurulan klasik Nokia 3310, daha akıllı telefonlar piyasaya sürülmemişlerken cep telefonu dünyasının kralı olmuştu.
Nokia 3310'un sağlamlığı ve uzun pil ömrü onun bir efsaneye dönüşmesini sağlamıştı. Cep telefonlarının Chuck Norris'i olarak tanımlanan, çekiçle vurduğunuzda çekice bir şey oldu mu diye bakacağınız Nokia 3310'un önümüzdeki günlerde yenilenmiş versiyonunu satışa sunulacağına dair söylentiler ortada dolaşıyor. Nokia'nın isim haklarına sahip olan HMD Global firması daha önceden Android işletim sistemli ve dokunmatik ekranlı Nokia 6 telefonu Çin'de satışa sunmuştu. Firmanın önümüzdeki günlerde başlayacak MWC 2017 sırasında yenilenmiş Nokia 3310'u tanıtacağı iddia edilmekte. Söylentiler yeni Nokia 3310'un daha ince ve daha hafif olacağına, orijinal renklerinin yanısıra sarı, yeşil ve kırmızı renklere sahip olacağına ve daha büyük bir renkli ekranla geleceğine işaret ediyor.
Nokia 3310'un bir akıllı telefon olmamasına rağmen sağlamlığından ve uzun pil ömründen ötürü birçok kullanıcı satın alıp kullanmak isteyecektir. Peki bu telefonun sağlamlığı nereden geliyordu? İşte bu videoda Nokia 3310 açılıyor ve içindeki parçaların neler olduğuna göz atılıyor.
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