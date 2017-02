Mario oyunlarının yaratıcısı olan ve geçmişte ticari olarak başarılı olmuş farklı oyun konsolları piyasaya sürmüş Nintendo, çok kısa bir süre sonra yeni oyun konsolu Nintendo Switch'i resmi olarak satışa sunacak.

Nintendo Switch üzerinde birbirinden güzel oyunlar oynayabileceğiz. Yeni konsola özel yeni nesil Mario oyunu Super Mario Odssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, klasik Street Fighter oyunları, Skyrim, FIFA 18 bu oyunlar arasında yer alıyor.

3 Mart 2017 tarihinde yurt dışında satışa sunulacak Nintendo Switch kendine has bir kontrol sistemine sahip. Ayrıca konsolun modüler yapısı da oldukça dikkat çekici. Bir el konsolu şeklinde tasarlanan Nintendo Switch, masaüstü dock ünitesiyle standart bir oyun konsoluna da dönüşebiliyor. Ayrıca aynı konsolun kontrol sistemini kullanarak 2 arkadaş aynı anda oyun oynayabiliyor.

Peki Nintendo Switch'i satın aldığınızda kutunun içinden neler çıkıyor? İşte bu videoda Nintendo Switch kutu açılışı yapılıyor, oyun konsolunun kendisi incelenerek kutunun içinden çıkan ek ekipmanlara göz atılıyor.