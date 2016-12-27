Müjde, Double Dragon Serisi 2017'de Geri Dönüyor!

80'li yılların video oyun kültüründe değişmez bir yere sahip olan Double Dragon oyun serisi yıllar sonra geliştirilen devam oyunuyla geri dönüyor.

Billy ve Jimmy Lee kardeşlerin maceralarını konu alan bu seri ilk olarak 1987 yılında jeton atarak oyun oynadığımız arcade sistemler için çıkış yapmıştı. Beat em up oyun türünün en başarılı örnekleri arasında yer alan seri kısa süre içinde atari salonlarının en beğenilen oyunları arasına girmişti. Takip eden 90'lı yıllarda yayınlanan devam oyunları serinin atari salonlarındaki popülerliğini korumuştu.

Günümüzden 30 sene önce yayınlanan ilk oyunun ardından serinin 30. yılını kutlamak adına seriye yeni bir devam oyununun ekleneceği müjdesi verildi. Oyunun isim haklarını satın alan ArcSystem Works, Double Dragon 4 adlı oyunu Steam üzerinde PC platformu için ve PlayStation 4 için geliştirmekte olduğunu duyurdu. Serinin yeni oyununun geliştirici kadrosunda ilk oyunları geliştiren ekibin yer alması ise yeni oyunun serinin ruhuna sadık kalacağını garantiliyor.

Yayınalanan bu video bize yeni oyun hakkında ipuçları veriyor. Görüntülere göre Double Dragon 4 yine serinin klasik retro yapısını koruyacak. 2 boyutlu oyunda ekranda yatay olarak ilerleyecek ve düşmanlarımızla dövüş yeteneklerimizi kullanarak çarpışacağız.

Double Dragon 4, 30 Ocak 2017 tarihinde PC ve PlayStation 4 için çıkış yapacak.