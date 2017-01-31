Moto G4 Kapsamlı Dayanıklılık testi

Eğer bir Moto G4 akıllı telefon almayı planlıyorsanız bu Moto G4 dayanıklılık testi videosu ilginizi çekebilir.

Hatırlanacağı üzere Lenovo, Motorola'yı satın aldıktan sonra Moto G4 ailesini Türkiye'de de satışa sunacağını duyurmuştu. Makul fiyatıyla dikkat çeken Moto G4 telefonları almadan önce ne kadar dayanıklı olduklarını görmek isteyebilirsiniz. İşte bu video ile kafanızdaki soru işaretlerini giderebilirsiniz. Videoda bir Moto G4 üzerinde çizilme testi, bükülme testi ve yanma testi gibi farklı testler uygulanıyor.

Daha önceden iPhone 7, Galaxy Note 7, Galaxy S7 Edge, LG G5, Sony Xperia XZ, Asus Zenfone 3 Deluxe gibi farklı amiral gemileri üzerinde dayanıklılık testi yapan JerryRigEverthing kanalı bu videoda Moto G4'ü değerlendirdikten sonra telefona geçer not veriyor. Moto G4, testler sonuncunda tatmin edici bir dayanıklılık seviyesi sunuyor. Telefonun ekranı kolayca çizilmiyor. Telefonun kasası plastik olsa da anahtar ve bozuk para gibi cisimler telefonun kasasını kolayca çizemiyor. Ayrıca kamera yüzeyinin cam olması sayesinde kamera yüzeyi çizilmiyor. Telefon bükülmeye çalışıldığında ise kasa direnç gösteriyor ve telefon çalışmaya devam ediyor. Moto G4'ün ekranına çakmak tutulduğunda ise pikseller bir süre karardıktan sonra eski haline geri dönüyor.

Görüleceği üzere Moto G4 ödeyeceğiniz parayı hakeden bir telefon olmuş. Moto G4 Plus'ta da aynı malzeme kullanıldığı için Moto G4 Plus'ın dayanıklılık testinden de benzer sonuçlar çıkacağı söylenebilir.