Mobil Dünya Kongresi (MWC) Değerlendirmesi - Bölüm 1

Huawei P10 ve P10 Plus

Kamera özellikleriyle ön plana çıkmayı hedefleyen Huawei, görünen o ki Leica ile çalışmaya uzun bir süre daha devam edecek. Kirin 960 işlemciyle gelen cihazlar, 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına ek olarak, 6GB RAM ve 128GB dosya depolama alanına da sahip. Türkiye’de dahil olmak üzere Mart ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor. Fiyatlar 649 - 699 - 799 € olarak belirlendi. (5.1inç ve 5.5inç)

Motorola Moto G5 ve Moto G5 Plus

Motorola G5 özellikleri: 5inç ekran, Snapdragon 430, 3GB RAM, 16GB dosya depolama, 13MP ve 5MP’lik arka ve ön kamera ve 2800 mAh değişebilir batarya. Fiyatı ise 199 €

Motorola G5 Plus özellikleri: 5.2inç ekran, Snapdragon 625, 3GB RAM, 32GB dosya depolama, 12MP ve 5MP’lik arka ve ön kamera ve 3300 mAh değişebilir batarya. Fiyatı ise 229 € Mart ayının ortalarında satışa sunulacak.

LG G6

Mobil Dünya Kongresinin ilk gününde yeni amiral gemisi G6’yı tanıtan LG, Snapdragon 835 ile gelmesi beklenen telefonunda eski nesil bir işlemci olan Snapdragon 821 kullanmayı tercih etti. Yine de G5’te Snapdragon 820 kullanan firma, G6 ile birlikte Snapdragon 821’e geçiş yapmış oldu. Bunun dışında genel özellikleri; 4G RAM, 32GB ve 64GB dosya depolama alanı, 5.7inç ekran üzerinde 4K çözünürlük, 13 ve 5MP’lik arka ve ön kamera, 3300 mAh çıkarılamaz batarya. Yeni amiral gemisi ile ekranını büyüten LG, modüler tasarımı da arkasında bırakmış. 10 Mart’ta satışa sunulması beklenen LG G6’nın fiyatı 650-700$ aralığında olacak.

BlackBerry KEYone (Mercury)

Battığını açıklamasının ardından TCL tarafından satın alınan BlackBerry, uzun süredir Mercury kod adıyla geliştirilen yeni telefonu BlackBerry KEYone’ı nihayet tanıttı. Android işletim sistemine sahip telefon, 4.3 inçlik ekranı üzerinde 1080p çözünürlük sunuyor. BlackBerry’lerde artık bir klasik haline gelen fiziksel klavye hala yerinde durmaya devam ediyor. 12MP ve 8MP’lik arka ve ön kameraya sahip olan cihaz, 3505mAh’lik bataryasıyla dikkat çekiyor. Snapdragon 625 kullanan cihaz, 3GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip. Nisan ayında satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book (Samsung Galaxy S8 Çıkış Tarihi)

Rakiplerine göre daha sessiz kalan Samsung, Mobil Dünya Kongresi kapsamında iki adet yeni cihaz tanıttı. Bunlardan bir tanesi Android işletim sistemine sahip üst sınıf bir tablet olan Galaxy Tab S3 olurken, bir diğeri Windows 10 işletim sistemine sahip ve masaüstünü çok daha portatif bir hale getiren Galaxy Book dizüstü oldu. Buna ek olarak Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S8’i de 29 Mart’ta tanıtacağını resmi olarak duyurmuş oldu.

Sony Xperia XZs, XZ Premium, XA1 ve XA1 Ultra

Mobil Dünya Kongresi kapsamında 4 yeni akıllı telefon tanıtan Sony’nin en çok dikkat çeken telefonu şüphesiz ki Sony Xperia XZ Premium olacak. Snapdragon 835’i ve 4K HDR ekranı ilk kullanacak telefon olan Sony Xperia XZ Premium, 5.5inçlik ekranı üzerinde 4K çözünürlük sunuyor. 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip olan cihaz, 19MP ve 13MP’lik arka ve ön kameralara sahip. 800 dolarlık fiyat etiketine sahip olan cihazın Samsung Galaxy S8 gibi Mart sonu veya Nisan başında raflardaki yerini alması bekleniyor. Xperia XZs’in de sahip olduğu Snapdragon 820 işlemcisi, 4GB RAM’i ve 64GB depolama alanıyla amiral gemilerinden geri kalır bir yanı yok. 699 $ fiyat etiketine sahip telefonun 4 Nisan’da satışa sunulması bekleniyor. Yine Sony tarafından tanıtılan XA1 (23MP kamera)ve XA1 Ultra’da orta segmente damgasını vuracak gibi görünüyor.

Alcatel U5, A3, A5 Led

Alcatel A3 ve U5 ile alt segmenti hedeflerken, dünyanın ilk interaktif LED kaplı cep telefonu olan A5 LED ile orta segmenti ve gençleri hedefliyor. Alcatel tarafından tanıtılan akıllı telefonlar her ne kadar rakiplerine göre sönük kalsa da uygun fiyata kaliteli telefon sahibi olmak isteyen kullanıcıların yüzünü güldürecekler.

Nokia 6, Nokia 5, Nokia 3, Nokia 3310

Yeni tanıttığı akıllı telefon modelleriyle alt ve orta segmente hitap edeceğini açıkça dile getiren Nokia’nın en çok dikkat çeken telefon modeli şüphesiz ki 3310 oldu. Bir efsaneyi tekrar geri getirmeyi hedefleyen şirket, bakalım bu alanda başarıyı yakalayabilecek mi? Nokia’nın piyasaya sürecek olduğu 6,5 ve 3 modellerinin 150 ile 300 dolar arasında değişen fiyat etiketleri eminiz ki birçok telefon kullanıcısını mutlu edecektir.

ZTE Blade V8 Mini ve V8 Lite

ZTE Blade V8 Mini özellikler: 13MP ve 2MP’lik çift arka kamera ve 5MP’lik ön kamera, 5" ekran ile 720p çözünürlük, Snapdragon 430 İşlemci, 2GB RAM, 16GB dosya depolama ve 2800mAh batarya.

ZTE Blade V8 Lite özellikleri: 8MP arka ve 5MP ön kamera, MediaTek MT6750 İşlemci, 2GB RAM, 16GB dosya depolama (SD kart ile 128GB), 5inç HD ekran ve 2.500 mAh batarya.