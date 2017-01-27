Mass Effect Andromeda Sinematik Videosu

90'lı yıllarda bize Baldur's Gate gibi rol yapma oyunu klasiklerini sunmuş olan BioWare firması önümüzdeki aylarda Mass Effect serisinin yeni oyunu Mass Effect Andromeda'yı sunmayı planlıyor.

BioWare oyunları içinde oldukça iyi bir yere sahip olan Mass Effect serisi firmanın bütün tecrübesini bilim kurgu teması ile birleştirdiği bir seriydi. Hatırlanacağı üzere Dragon Age serisi içindeki RPG dinamikleri bir hayli beğeni kazanmıştı. Mass Effect oyunlarında da bu dinamiklere benzer dinamikler yer alıyordu. Oyuncular uzayın derinliklerini keşfederken tercihleriyle galaksinin kaderini belirleyebilmekteydiler.

Mass Effect Andromeda belki bu senenin en başarılı RPG oyunlarından biri olacak. Daha önceden yayınlanan Mass Effect Andromeda videolarında oyunun oynanış görüntülerine yer verilmiş, bize oyunun açık dünyasından ve savaş sisteminden kesitler sunulmuştu. Bu yeni sinematik Mass Effect Andromeda videosu ise oyunun hikayesi ve içeriği hakkında fikirler veriyor.

Mass Effect Andromeda'da oyuncular kendi takımlarını kurarak galaksinin kaderini belirlemeye çalışacaklar. Oyunda uzaylılardan gelen tehditlerle çarpışırken galaksinin ücra köşelerini keşfederek gizemleri ortaya çıkarabileceğiz.

Mass Effect Andromeda 21 Mart 2017 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve Xbox One'a çıkış yapacak.