LG G6 Suya Dayanıklı mı Olacak?

LG, bir süredir LG G6 ile ilgili olarak farklı ipuçları paylaşıyordu. LG'nin yayınladığı bu yeni video da LG G6 suya dayanıklılık özelliğine işaret ediyor olabilir.

Önümüzdeki ay, mobil teknoloji dünyasının nabzını belirleyen Mobile World Congress 2017 - MWC 2017 etklinliği başlayacak. Daha önceki yıllarda bu etkinlikte büyük markalar amiral gemisi niteliğindeki akıllı telefonlarını tanıtmışlardı. Yani MWC 2017'nin amiral gemisi sıfatına sahip akıllı telefonların tanıtımında geleneksel bir yere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu seneki MWC etkinliğinden önce de firmalar yeni amiral gemilerini açık açık duyurmasalar da farklı ipuçları içeren videolar yayınlıyorlar. İşte bu video da bahsi geçen videolardan bir tanesi.

Yayınlanan videoda farklı kullanıcılara cep telefonlardan beklentilerinin ne olduğu soruluyor. Bu kullanıcılar çeşitli özellikler sıralamaktalar. Tek el ile rahat kullanım, çok işlem yaparken kolay kullanım sunacak büyük bir ekran, cebe sığabilecek telefon boyutu, elden kaymayacak yapı, suya dayanıklılık, görülen herşeyi kolayca kaydedebilmek, dayanıklılık ve güvenilirlik kullanıcıların bahsettikleri özellikler.

LG, video sonunda bütün bu ihtiyaçları bir araya topluyor. Büyük ekran, daha küçük gövde, suya dayanıklılık, her şeyi yakayabilme, güvenilirlik ifadeleri bir telefonun içinde buluşturuluyor. LG, en sonda 2017 Şubat'ını işaret ediyor. Bu tarih de muhtemelen LG G6'nın tanıtılacağı MWC 2017 etkinliği olacak.