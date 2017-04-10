LG G6 Sizce Ne Kadar Dayanıklı?

Ülkemizde 19 Nisan tarihinde satışa çıkacak olan LG G6 yurt dışında çoktan kullanıcıların beğenisine sunuldu. LG ise yeni amiral gemisinin çıkışıyla birlikte özel bir video yayınlayarak telefonunun kalitesini sergilemeye çalışıyor.

Hazırlanan bu video bir nevi bir LG G6 dayanıklılık testi videosu olarak düşünülebilir. Videoda çılgın bir düzenek kurulmuş olduğuna tanık oluyoruz. Bu düzenek ise LG G6'nın dayanıklılığını birçok farklı yönden test ediyor.

LG G6, gelişmiş bir donanımla birlikte gelmesinin yanında metal gövdesi ve IP68 sertifikasıyla da dikkat çekiyor. Bu sertifika, LG G6'nın belli şartlar altında suya ve toza dayanıklı olduğunu gösteriyor. İşte bu videoda da LG G6'nın bu sertifakısının getirdiği dayanıklılığı yakından görebiliyoruz.

Videoda LG G6, 1 metre yükseklikten düşürülüyor, sıcağa ve soğuğa, suya ve toza maruz bırakılıyor, Quaick Charge ile şarj edilme sonrasındaki sıcaklığı ölçülüyor ve son olarak geniş açılı kamerasıyla fotoğraf çekiliyor.

Yayınlanan bu videonun LG tarafından yayınlandığı için taraflı bir video olması normal. Fakat önceden hazırlanan bu bağımsız LG G6 dayanıklılık testi videosunda LG G6 üzerinde çizilme, yanma ve bükülme testi yapılmış, telefon bu testlerden geçer not almıştı.