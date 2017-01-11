League of Legends'ın Warwick'i Yenileniyor

Dünyanın en çok oynanan ve gelir getiren MOBA oyunu League of Legends önümüzdeki haftalarda büyük yeniliklerle birlikte gelecek.

League of Legends'ı geliştiren Riot Games'in yaptığı açıklamalara göre oyundaki şampiyonlardan bazıları üzerinde çalışılarak bu şampiyonların görünümlerinde ve oyun mekaniklerinde iyileştirmeler yapılacak. Bu şampiyonlar Ryze, Warwick, Yorick ve Galio olarka listeleniyordu. Ayrıca diğer şampiyonlar üzerinde de iyileştirme yapılacğaının sözü veriliyordu. Bu şampiyonların arasında yer alan Warwick için yayınlanan bu kısa film bize Warwick'in yeni halinden ipuçları veriyor.

Videoda Fleg ve Boggin'in Warwick'ten kaçmaya çalıştığına tanık oluyoruz. Bir kurt adam olan Warwick, sahip olduğu yetenekleri kullanarak avlarının peşine düşüyor ve onları yakalıyor. Warwick'in metal pençesi dikkati çekerken koku alma yeteneği avlarının yerini bulmasını kolaylaştırıyor.

Riot Games, Warwick'in kanamaya sahip olan düşmanlarını izleyebileceğini ve düşmanlarının üzerine uzaktan atlayabileceğini duyurmuştu. Bu kısa film de bu yetenekleri doğrular nitelikte.

Warwick, 1. sezondan itibaren hiç değişikliğe uğramamış bir şampiyondu. Yapılacak yeniliğin bu kahramana yeni bir soluk kazandıracağı kesin.