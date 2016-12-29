Lav İçine iPhone Atmanın Dayanılmaz Güzelliği

Eğer kullandığınız iPhone telefon gün gelir de lava düşerse ne olur diye merak ediyorsanız bu dayanıklılık testi videosu kafanızdaki soru işaretlerini ortadan kaldırabilir.

Yaşadığınız yerde aktif bir volkanın bulunması düşük bir olasılık, bu nedenle telefonunuzu lava düşürmeniz normal şartlar altında çok da mümkün değiL Fakat insanoğlu kendi lavını yaratabiliyor. Bunun için de ihtiyacınız olan şeyler bir miktar alümintum madeni ve genişçe bir kazan.

Alüminyum madeni 660 derecelik sıcaklıkta erimeye başlıyor. Bu sınırdan sonra alüminyumu ısıtmaya devam ederseniz maden sıvı hale geliyor ve kızarak lav görünümünü alıyor. Bu iPhone dayanıklılık testi videosunda da erimiş alüminyum benzer şekilde lava dönüştürülüyor ve içerisine bir iPhone telefon bırakılarak telefonun çalışmaya devam edip etmeyeceği gözleniyor.

Dayanıklılık testi sırasında ilk önce alüminyum ısıtılıyor, sonrasında telefon kazanın içine bırakılıyor. Bu görüntüleri ağır çekimde izlemek ise ayrı bir keyif. iPhone kazanın içine bırakıldıktan sonra kazanın ve lav halindeki alüminyumun soğuması için bir süre bekleniyor. Telefon kontrol edilerek ne halde olduğuna bakılıyor. İyi seyirler!