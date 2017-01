King of Fighters MMORPG'si Geliştiriliyor!

Dövüş oyunu denildiğinde akla birkaç isim gelir. King of Fighters oyunları bu dövüş oyunları arasında yer alıyorlar.

90'lı yıllarda şöhretinin zirvesinde olan King of Fighters serisi SNK tarafından geliştirilip Japonya'da oyuncuların beğenisine sunulduktan sonra bütün dünyaya yayılmıştı. Atari salonlarında önünde kuyruk oluşan King of Fighters oyunlarında favori kahramanlarımızı seçip kendi takımımızı oluşturur ve yapay zekaya karşı ya da diğer oyunculara karşı dövüşürdük.

SNK'nın klasik dövüş oyunu serisi seneler geçmesine rağmen halen eski ilgiyi görebiliyor (diğer SNK oyunları gibi). Bu ilginin sonucu olarak da yeni bir King of Fighters oyunu gelişiriliyor. The King of Fighters: World olarak adlandırılan serinin yeni oyunu diğer oyunlara göre bir hayli farklı bir yapıya sahip olacak. SNK, yeni oyunun MMORPG türünde olacağını açıklamakta.

Android ve iOS platformları için geliştirilmekte olan bu mobil MMORPG oyununun içeriği hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Paylaşılan bu videoda serinin unutulmaz karakterlerini gelişmiş 3 boyutlu modellemeleriyle görebiliyoruz.

The King of Fighters: World'ün önümüzdeki bahar aylarında ilk olarak Çin'de yayınlanacağı belirtilmekte.