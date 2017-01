Kaybolan AirPods Nasıl Bulunur

Hatırlanacağı üzere Apple, resmi iPhone 7 tanıtım etkinliğinde AirPods adını verdiği özel kulaklıklarını tanıtmıştı.

Tamamane kablosuz olan ve Bluetooth üzerinden çalışan AirPods kulaklıklar kolayca taşınabiliyor ve rahat bir kullanım sunuyorlardı. Fakat kablosuz olmaları beraberinde belli sorunları da getiriyor. Bu kulaklıklar kolayca unutulabilecek yapıdalar. Ayrıca kulağınızdan düşüp görüş alanınız dışındaki bir alana kaçabilmeleri de mümkün. AirPods kulaklıkların el yakan fiyatları göz önüne alındığında başınıza böyle durumların gelmesini istemeyebilirsiniz.

Neyse ki Apple, iOS 10.3 güncellemesiyle birlikte kaybolan AirPods kulaklıklarınızı bulabilmeniz için size yeni bir araç sunacak. Find my AirPods adlı bu araç mantık olarak Find my iPhone ile aynı şekilde çalışıyor. iOS cihazınız üzerinden çalıştıracağınız Find my AirPods ile AirPods kulaklıklarınıza sinyal gönderebiliyorsunuz ve bu sinyali alan kulaklıklar size bir uyarı sesi verebiliyor. Bu sayede görüş alanınız dışındaki AirPods kulaklıklarınızın yerini tespit edebiliyorsunuz.

AirPods kulaklıklar Bluetooh bağlantısını kullandıkları için bu kulaklıkları Find my AirPods ile bulabilmeniz için kulaklıklarınızın iOS cihazınızın Bluetooth çekim alanı içinde olması gerekiyor. Find my AirPods aracınız iOS 10.3 betasıyla birlikte kullanmaya başlayabilirsiniz. iOS 10.3 resmi olarak yayınlandığında bu araç bütün ios cihazlarda kullanılabilecek.

Apple AirPods Kablosuz Kulaklık İnceleme