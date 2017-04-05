Kapsamlı LG G6 Dayanıklılık Testi

Eğer yakın zaman içinde bir LG G6 almayı düşünüyorsanız bu dayanıklılık testi videosuna göz atmanızda fayda var. Vİdeoda LG G6 çizilme testi, yanma testi ve bükülme testi gibi zorlu testlere tabi tutuluyor ve dayanıklı olup olmadığı ölçülüyor.

Daha önceden de birçok amiral gemisini benzer testlere sokan ve işini profesyonel bir şekilde yapan JerryRigEverything kanalı tarafından yayınlanan videonun ilk bölümünde LG G6 çizilme testi bizi bekliyor. Bu testte farklı sertlikteki uçlar ile LG G6'nın ekranı üzerine sert çizikler atılıyor ve hangi derecede telefonun ekranının çizildiği ölçülüyor. 6. derecede çizikler görülmeye başlanan LG G6'nın Gorilla Glass 3 ekranı bu anlamda diğer amiral gemileriyle aynı dayanıklılığa sahip. 6. derece, telefonunuzun ekranının cebinizdeki anahtar ve bozuk para gibi çizimlere karşı dayanıklı olduğunu gösteriyor.

Çizilme testinin 2. aşamasında LG G6'nın kameraları ve gövdesi üzerinde maket bıçağıyla çizikler atılıyor. LG G6'nın gövdesinde metal kullanıldığı için telefon tatmin edici sonuçlar sunuyor. Kameralarda da plastik yerine cam tercih edildiği için çizikler oluşmuyor.

LG G6 yanma testi ise bize cihazın ekranının sıcaklığa ne kadar dayanıklı olduğunu gösteriyor. Ekrana çakmakla ateş tutulduktan sonra ekranın çalışıp çalışmayacağı gözlemleniyor. Test sonucunda G6 ekranı, diğer amiral gemilerine göre biraz daha ekran kararsa da pikseller tekrar geri dönüyor ve telefon çalışmaya devam ediyor.

Dayanıklılık testinin son bölümünde LG G6 bükülme testi yapılıyor. Bu testte telefonun her iki ucundan tutuluyor ve sertçe telefon bükülmeye çalışılıyor. Hem ön taraftan, hem de arka taraftan bükülmeye çalışıldığında LG G6 direnç gösteriyor ve eğrilmiyor.

Test sonucunda LG G6'nın oldukça dayanıklı bir telefon olduğu söylenebilir.