İşte Street Fighter 5'in Yeni Kahramanı Kolin

Capcom'un yeni nesil dövüş oyunu Street Fighter 5 için yeni bir tanıtım videosu yayınlandı.

Bu video bize oyunda yer verilecek yeni dövüşçü olan Kolin karakterini tanıtmakta. Buz ve kar hayaleti olarak tanımlanan Kolin ile aslında Street Fighter serisinin önceki oyunlarında tanışmıştık. Kolin, Street Fighter 3'te Gill adlı kahramanın hikayesi içerisinde yer alan bir alt figürdü. Rusya kökenli yeni kahramanımız Systema adı verilen özel bir dövüş stili kullanıyor ve yeteneklerini kar ve buzları kontrol etmesine yardımcı olan güçlerle birleştiriyor.

Kolin, Street Fighter 5'in 2. sezonunda oyunda DLC'ler yoluyla eklenecek 2 kahraman olacak. Hatırlanacağı üzere bu sezondaki ilk DLC kahramanımız serinin kökleşmiş isimlerinden olan Akuma'ydı. Kolin bu anlamda oyuna çeşitlilik, renk ve bolca soğukluk kazandıracak.

Capcom yayınladığı bu videoda bolca oynanış görüntüsüne yer veriyor ve Kolin'in dövüş kabiliyetlerini yakından görmemize imkan tanıyor. Kolin, rakiplerinin saldırılarını karşılayıp onları geriye doğru uçurabiliyor. Diamond Dust adlı yeteneği sayesinde de yere ayağını vurarak büyük bir buzul kütlesi oluşturuyor ve rakiplerini bu buzulun içine hapsederek onları sersemletiyor.

Kolin'i içeren Street Fighter 5 DLC'si 28 Şubat'ta çıkış yapacak.