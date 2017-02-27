İşte Karşınızda Yeni Nokia 3310

2000'li yılların başında çıkış yapan Nokia 3310 uzun bir süre telefon dünyasının lideri olmuştu.

Akıllı telefonlar henüz piyasada yokken Nokia telefonlar bir hayli popülerdi; bu telefonlar arasından Nokia 3310 sağlamlığı ve pil ömrüyle fark yaratıyordu. Nokia 3310 günümüz akıllı telefonları kadar çok özelliğe sahip olmasa da bu iki özelliği halen onu bir efsane yapıyor.

Nokia'nın isim haklarını elinde bulunduran HMD Global firması Android işletim sistemine sahip yeni Nokia telefonları satışa sunmanın yanısıra klasik 3310'u yenileyerek büyük bir sürpriz yaptı. Yeni Nokia 3310 halen günümüz akıllı telefonları kadar geniş özelliklere sahip olmasa da sağlamlık ve pil ömrü gibi onu başarılı yapan özelliklerini koruyor. Bu Nokia 3310 videosu ise bize yeni telefonun renk seçeneklerini ve tasarımını gösteriyor, çalışır halini yakalıyor. Videoda yeni Nokia 3310 üzerinde Snake oynandığını görebiliyorsunuz.

Yeni Nokia 3310'un özellikleri şu şekilde:

- Boyut: 115.6*51.0*12.8mm - 79.6 gram

- Ekran: 2.4 inç QVGA

- Kamera: 2 MP, LED flaş deteği

- SD Kart Desteği: 32 GB'a kadar microSD kart desteği

- İşletim Sistemi: Nokia Series 30+

- Bağlantı: microUSB, Bluetooth 3.0, 3.5 mm AV