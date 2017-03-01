İşte Karşınızda GTA 5 Vice City Modu!

Şüphesiz ki GTA oyunları arasında en sevilenlerden biri GTA Vice City oyunuydu. 2002 yılında, yani günümüzden 15 yıl önce çıkan bu oyunu saatlerce oynamış, başından kalkamamıştık.

GTA Vice City'nin çıkışının üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen bu oyunu hala unutamıyoruz. Ana kahramanımız Tommy Vercetti ile çıktığımız macerada aksiyon dolu görevler yapmış; hatta helikopter görevi gibi bize saç baş yoldurtan görevleri tamamlamıştık. Serinin son oyunu GTA 5 ise hem online olarak hem de tek kişilik olarak doyurucu bir içerikle geliyor.

GTA 5 birçok oyuncuya aradığı eğlenceyi sunsa da Vice City'nin değişmez bir yeri var. İşte bu nedenle mod geliştiricileri GTA 5 için bir GTA 5 Vice City modu geliştiriyorlar. Yayınlanan bu video bize modun alfa sürümünden görüntüler sunuyor.

GTA Vice City modu, Vice City'deki haritayı GTA 5 içinde ayrı bir bölge olarak eklemekte. Bu haritaya gidebilmek için bir uçağa binmeniz ve Los Santos sınırları dışına uçmanız gerekiyor. Sonrasında karşınıza çıkacak haritayı bu videoda yakından görebiliyorsunuz.