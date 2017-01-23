iPhone 8 Böyle mi Olacak?

Apple’ın klasik olarak Eylül ayında tanıtacağı iPhone 8, iPhone’un 10. yılına özel bir model olacağından merakla bekleniyor.

iPhone 7 ve 7 Plus, iPhone 6s’ten tasarım yönünde farklı olmadığından ve yeni teknolojiler sunmadığından iPhone 8, iPhone 7s veya iPhone X gibi beklemediğimiz bir isimle tanıtılacak yeni iPhone için beklentiler büyük. Ekran gövde oranının değişmesi, hızlı şarj ve kablosuz şarj desteğinin gelmesi, yüz tanıma gibi yeni bir teknolojinin eklenmesi, OLED ekrana geçilmesi, bataryanın iyileştirilmesi son kullanıcı olarak Apple’ın yeni iPhone’unda görmek istediğimiz yenilikler arasında.

Lansman gününe yaklaştıkça iPhone 8 hakkında neredeyse her gün yeni bir dedikodu ortaya atılıyor. Apple ürünleriyle yakından ilgilenen bazı kullanıcılar cihaz hakkında yazılan çizilenleri konsept çalışmalara çeviriyor. Konsept tasarımcılarından biri olan Imran Taylor, yeni iPhone’un arka yüzünü iPhone 4’ün tasarım çizgileriyle birleştiriyor. Ekran boyutu olarak 5.8 inç kenardan kenara ekran, alt çerçevede ikinci bir dokunmatik ekran, ekrana yerleşik Touch ID, dikey kamera, kablosuz şarj, smart connector konsept tasarımcının beklediği iPhone 8 teknik özellikleri.

iPhone 8 Beklenen Özellikleri