iPhone 8 Böyle Görünsün İster miydiniz?

Bilindiği üzere Apple yeni telefonlarını geleneksek olarak senenin son ayları olan sonbahar aylarında resmi olarak tanıtıyor.

iPhone 7 ve iPhone 7 Plus için durum da aynıydı. Sadece birkaç ay önce tanıtılan bu telefonların satışa sunulmasının üzerinden az bir süre geçmesine rağmen iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile ilgili sızıntılar ortaya çıkmaya başladı. Bu sızıntılar telefonların ekranları gibi özellikleriyle ilgiliydi. Fakat yeni paylaşılan bu konsept tasarım iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı bütün özellikleriyle birlikte ele alıyor.

Armend adlı bağımsız tasarımcı tarafından hazırlanan bu iPhone 8 ve iPhone 8 Plus konspetleri, Apple'ın klasik tasarımını Samsung'un karakteristik Edge tasarımı ile birleştiriyor. Armend iPhone 8 ve iPhone 8 Plus konsept tasarımlarının özelliklerini şöyle listeliyor:

iPhone 8 Özellikleri:

- Daha iyi ve daha büyük, Full HD çözünürlüklü 5" Edge ekran

- Daha yüksek ses kalitesi

- Apple A11 işlemci

- 34/64/128 GB depolama seçenekleri

- 3 GB RAM

- Smart Connector

- Lightning Port (Kulaklık çıkışı yok)

- iPhone 7 ve 7 Plus'tan ince tasarım (6,7 mm kalınlık, 115 gr ağırlık)

- 8 MP Full HD video kaydedebilen ön kamera

- 16 MP 4K video kaydedebilen arka kamera

- Kablosuz şarj

- 2500 mAh pil

- Parmak izi okuyucu

iPhone 8 Plus Özellikleri:

- Daha iyi ve daha büyük, 2K çözünürlüklü 5.8" Edge ekran

- 34/64/128/256 GB depolama seçenekleri

- 4 GB RAM

- Smart Connector

- Lightning Port (Kulaklık çıkışı yok)

- iPhone 7 ve 6S Plus'tan ince tasarım (6,8 mm kalınlık)

- 8 MP Full HD video kaydedebilen ön kamera

- 16 MP 4K video kaydedebilen arka kamera

- Kablosuz şarj

- 3200 mAh pil

Her iki konsept tasarım için 6 renk seçeneği mevcut. Bu renkler kırmızı, altın, roze altın, şarap rengi, siyah ve simsiyah renkleri.