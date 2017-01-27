İnjustice 2'nin Robin'i Canımızı Yakmaya Geliyor

Yayınladıkları hikaye videosuyla dikkatleri bir hayli üzerine çeken Injustice 2'den yeni bir video yayınlandı. Yayınanlanan videoda oyunun karakterlerinden birisi olan Robin tanıtılıyor.

Injustice 2'de Robin olarak karşımıza Batman'in oğlu Damien Wayne olarak geliyor. Baba ve oğulun kavgasına şahit olduğumuzda videoda Batman ve Robin'in aralarının pek de iyi olmadığı anlayabiliyoruz. Hikaye de bu konuyu daha detaylı öğrenebileceğimizi düşünüyorum.

Injustice 2'deki Robin; çevik, hızlı ve yüksek hasarlar çıkarabilen bir karakter olarak görünüyor. Komboları bir hayli fazla olan Robin'i oynarken parmaklarımıza ağrılar girebilir. Robin'e karşı oynamak da zor olacağa benziyor.

Hikaye anlamında ilk oyunun devamı niteliğinde çıkacak olan Injustice 2'de ortalık çok fazla karışacağa benziyor. İlk oyunda Lois Lane'in ölümüyle acı ve intikam içinde olan Superman, bütün dostlarına karşı savaş açmıştı. Yeni oyunda bizleri neler bekliyor olacak, bekleyip göreceğiz.

Bomba gibi gelen Injustice 2 16 Mayıs'ta PS4 ve XBox One platformları için raflardaki yerini alacak.

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