Injustice 2 Hikaye Videosu

Görünen o ki Injustice 2, 2017'nin en iddialı dövüş oyunlarından biri olacak.

Hatırlanacağı üzere ilk Injustice oyununda DC evrenindeki kahramanların birbirleriyle çarpıştığına tanık olmuştuk. Serinin ilk oyununda Superman bir hayli farklı bir yüzle karşımıza çıkmıştı. Joker'in tezgahladığı bir oyun sonrasında Lois Lane'i istemeden ödüren Superman kendini kaybetmiş, Lois Lane'in ölümünden Batman'i sorumlu tutmuştu. Superman'e göre Batman Joker'i defalarca yakalamasına rağmen Joker'i öldürmeyerek hata yapmıştı. Bunun üzerine Superman insanoğlunu kendi adalet anlayışına karşı yöneteceğini ilan ederek Batman'e ve eskiden müttefiği olan diğer süper kahramanlara savaş açmıştı. Injustice 2'de ise bu olayların devamı konu alınıyor.

Warner Bros.'un yayınladığı bu yeni Injustice 2 fragmanı bize yeni oyunun hikayesi hakkında ipuçları vermekte. Injustice 2 kadrosuna yeni süper kahramanlar katılırken yeni bir baş kötüyle de yüzleşiyoruz.

Injustice 2'nin 19 Mayıs 2017'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Oyunun çıkış yapacağı platformlar ise PlayStation 4 ve Xbox One. Henüz Injustice 2'nin PC sürümü hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.