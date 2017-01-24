İlk Resident Evil Oyunu FPS Olsaydı Böyle Görünecekti

Yeni çıkan Resident Evil 7 oyunu uzun yıllardır beklediğimiz heyecanı bize sunan bir korku oyunu.

Hatırlanacağı üzere Resident Evil serisinin bir önceki oyunu Resident Evil 6 beklentileri karşılayamamış, düşük inceleme puanları almıştı. Bunun üzerine Capcom seri içinde radikal kararlar alması gerektiğini fark etmiş ve Resident Evil 7'de FPS kamera açısına geçmişti.

Resident Evil serisi çıktığında ilk oyunlar sabit kamera açılarıyla oynanan oyunlardı. Kahramanımızı bu dış kamera açılarında yöneterek zombilerle savaşır ve bulmacaları çözmeye çalışırdık. Serinin 4. oyununda ise sistem biraz değişmişti. Artık 3. şahıs kamera açısına geçilmişti. Bu da Resident Evil 4 ve sonraki oyunlarda biraz daha oyun içine dahil olmamıza imkan tanımıştı. Resident Evil 7'de ise artık tamamen birinci şahıs kamera açısına ve oyun sistemine geçildi ve bu sistem gerçekten de tuttu.

Resident Evil 7'nin başarısını göz önünde bulunduran bir oyuncu aynı sistemi ilk Resident Evil oyununa da uygularsak ne olacağını merak etmiş. Bunun üzerine kendi geliştirdiği mod ile ilk Resident Evil oyununun yenilenen versiyonu olan Resident Evil HD Remaster'ı FPSye dönüştürmüş. Çalışmanın sonuçlarını videoda görebiliyorsunuz; açıkçası oyun bu haliyle çok daha güzel görünüyor.

Resident Evil 7'nin demosunu oynamak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz:

Resident Evil HD Remaster'ı bu bağlantıyı kullanarak satın alabilirsiniz: